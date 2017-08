Duizenden teleurgesteld met nieuwe Valve-game Artifact

Duizenden mensen zijn teleurgesteld met Artifact, het nieuwe Dota-kaartspel dat aangekongigd is door Valve. Valve heeft deze game getoond tijdens The International 2017, één van de grootste eSport-toernooien.

The International 2017 leek voor fans het perfecte moment om een nieuwe game aan te kondigen, gezien dat Valve vaker nieuwe dingen aankondigt tijdens dit evenement. Artifact voldeed in ieder geval niet aan de verwachtingen van het publiek en lieten dat duidelijk merken, iets dat je in de onderstaande video kunt horen.