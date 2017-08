De Boer heeft De Jong niet nodig H.Vviv 09-08-2017 22:34 print

Crystal Palace wil deze transferperiode nog een spits aan de selectie toevoegen. Luuk De Jong werd afgelopen week gelinkt aan Crystal Palace, maar Frank de Boer liet tegenover Ziggo Sport weten dat hij de PSV'er niet nodig heeft.

"Hij is natuurlijk wel voorbijgekomen, maar dat is niet wat we zoeken. We denken dat we een ander type nodig hebben'', aldus de trainer van Crystal Palace.

De Boer gaf verder aan dat de komst van Timothy Fosu-Mensah nagenoeg rond is. De negentienjarige Nederlandse verdediger komt op huurbasis over van Manchester United. "Hij heeft al meegetraind, en hoeft alleen nog maar te tekenen. Eigenlijk is alles akkoord'', aldus De Boer.