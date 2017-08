Hertog mist seizoensouverture Vitesse

In aanloop naar de start van het nieuwe seizoen heeft Vitesse te maken met een tegenvaller. De Arnhemmers moeten het voorafgaand aan de wedstrijd tegen NAC Breda doen zonder mascotte Hertog.

De Amerikaanse zee-arend maakt elke thuiswedstrijd zijn opwachting in het GelreDome maar moet nu helaas verstek laten vanwege een blessure aan zijn vleugel. Wanneer Hertog weer beschikbaar is, is op dit moment onbekend.



Hertog II mist de openingswedstrijd van het seizoen (Pro Shots/Joep Leenen)