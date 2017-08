Motörhead covert 'Heroes' van David Bowie dekatophetspek 06-08-2017 07:41 print

Volgende maand zal het album Under Cöver van de band Motörhead verschijnen met daarop een overzicht van alle covers die de band in de afgelopen decennia opnam van allerlei uiteenlopende artiesten. Naast tracks zoals 'God Save The Queen' (Sex Pistols), 'Cat Scratch Fever' (Ted Nugent), 'Rockaway Beach' (Ramones), 'Breaking The Law' (Judas Priest) en 'Whiplash' (Metallica) bevat het verzamelalbum ook één track die nog nooit eerder door Motörhead werd uitgebracht. Laten ze daar nou net een mooie videoclip voor hebben gemaakt.

Het nummer 'Heroes' van David Bowie werd eind 2015 opgenomen tijdens de sessies voor Bad Magic, het laatste album van Motörhead voor het plotselinge overlijden van zanger en bassist Lemmy Kilmister op 28 december 2015. David Bowie zou slechts een paar weken later ook overlijden. 'Heroes' was eveneens één van de laatste nummers die door Motörhead zou worden opgenomen.