Respawn: "Titanfall 2 verkoopcijfers vallen tegen"

Titanfall 2 was geen mislukking, maar het heeft zeker niet zo veel verkocht als het zou moeten hebben. Dit heeft Vince Zampella, president van game-ontwikkelaar Respawn, in een interview met Gamespot toegegeven.

Zampella deelt verder dat de agressieve prijs en releasedatum mogelijke oorzaken zijn van de tegenvallende verkoopcijfers. Met 'agressieve prijs' bedoelde hij waarschijnlijk dat de game vaker over de toonbank zou zijn gegaan als het goedkoper was dan €59,99. Het klopt ook dat het een drukke periode was voor de FPS-genre. Een week voor de release van Titanfall 2 (21 oktober) was de eerste wereldoorlog-shooter Battlefield 1 uitgekomen en op 4 november had Call of Duty: Infinite Warfare de spotlight al overgenomen.

Zampella maakt verder in het interview duidelijk dat Titanfall gewoon doorgaat. 10 augustus komt de strategische Titanfall: Assault nog naar mobiele telefoons. De Titanfall 2 DLC is in ieder geval afgelopen, iets dat wordt bezegeld met de release van Titanfall 2: Ultimate Edition. Volgens Zampella mogen we echter meer van Titanfall in de toekomst verwachten. Respawn werkt hiernaast net als andere EA-studio's aan een Star Wars-game.