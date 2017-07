Taylor overpowert Wright en wint voor de zestiende keer World Matchplay Boris (borisz) 30-07-2017 21:54 print

Phil Taylor heeft voor de zestiende keer de World Matchplay op zijn naam geschreven. In de finale van het toernooi in Blackpool won hij met 18-8 van Peter Wright. Het is zijn eerste grote overwinning sinds de Grand Slam of Darts-eindzege van 2014.

Taylor begon direct met een break en kwam vervolgens op 2-0. Wright gooide 101 uit om op het bord te komen en bij de eerste pauze stond het 3-2. Op 5-3 wist Taylor een nieuwe break te plaatsen met een 81-finish. Bij de tweede pauze stond het 7-3 ten noteerde The Power een gemiddelde van 104, Wright noteerde 101. Ook op de finishes was Taylor met 47% om 38% een stukje beter.

Taylor kwam op 8-3, waarna Wright een break wegwerkte en op 8-6 kwam. Een elfdarter bracht Taylor weer op twee breaks voorsprong. Wright gooide geen zes uit voor een 114, waarna Taylor direct toesloeg en uit kon lopen tot 11-6. Na twintig legs stond het uiteindelijk 13-7.

Wright kon in de slotfase nog twee legs pakken, maar Taylor gooide uiteindelijk dubbel zestien uit en won daarmee met 18-8. Taylor was deze finale superieur. Hij haalde uiteindelijk een gemiddelde van 104, waar Wright bijna 100 haalde. Ook op dubbels was hij een stuk beter. Hij gooide 55% van zijn dubbels raak en Wright haalde 28%.

🏆 PHIL TAYLOR IS THE 2017 BETVICTOR WORLD MATCHPLAY CHAMPION 🏆#BVDarts pic.twitter.com/vXZajL4PdE — PDC Darts (@OfficialPDC) 30 juli 2017

Phil Taylor: 🏆 '95

🏆 '97

🏆 '00

🏆 '01

🏆 '02

🏆 '03

🏆 '04

🏆 '06

🏆 '08

🏆 '09

🏆 '10

🏆 '11

🏆 '12

🏆 '13

🏆 '14

🏆 '17 World Matchday Champion 🎯🐐 pic.twitter.com/dqx5lyAqG0 — SPORF (@Sporf) July 30, 2017



Phil Taylor wint zestiende World Matchplay. (PRO SHOTS/Action Images)