Oostenrijkse dames kloppen Spanje na penalty's 30-07-2017

Oostenrijk heeft zich op het EK voor vrouwen geplaatst voor de halve finales. De ploeg wist Spanje te verslaan na penalty's.

In Tilburg werden de aanwezige toeschouwers niet bepaald getrakteerd op een leuk duel. Spanje haalde met de hakken over de sloot de kwartfinales en na de 2-0 zege in de openingswedstrijd tegen Portugal kwamen de vrouwen niet meer tot scoren. Ook tegen Oostenrijk lukte het de Spanjaarden, vooral na de pauze, amper om voor gevaar te zorgen.

Oostenrijk, poulewinnaar in groep C, incasseerde alleen een tegendoelpunt tegen Frankrijk (1-1) en ook in de kwartfinale hield de ploeg de boel achterin goed dicht. Nadat ook de verlenging geen winnaar opleverde, moesten strafschoppen de beslissing brengen.

In de penaltyserie gingen alle strafschoppen erin, totdat Silvia Meseguer de derde Spaanse poging gekeerd zag worden door keepster Manuela Zinsberger. Even later schoot Sarah Puntigam de Oostenrijkse vrouwen naar de halve finales, waarin Denemarken donderdag de tegenstander is. Nederland speelt dan tegen Engeland of Frankrijk.