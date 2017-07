Het weer belooft niet veel soeps te worden, maar het nuchtere Rotterdam is zaterdag weer even de Caraïbische hoofdstad van Nederland. De Straatparade van het jaarlijkse Zomercarnaval trekt door het centrum, een kleurrijke en swingende optocht met ruim 2500 dansers en danseressen, 25 carnavalsgroepen en 30 praalwagens.

De eerste editie van het Zomercarnaval was in 1984. Het initiatief van een groepje studenten van Antilliaanse en Arubaanse afkomst trok 1500 belangstellenden. In de loop der jaren is het Zomercarnaval uitgegroeid tot een enorm publieksevenement met gemiddeld 750.000 bezoekers. Vorig jaar was het met 650.000 mensen minder druk. Het slechte weer was daar debet aan.

Het Zomercarnaval is onderdeel van het vijfdaagse Rotterdam Unlimited, een festival waarmee Rotterdam zijn culturele diversiteit wil benadrukken. Het evenement is voortgekomen uit het Dunya Festival en Zomercarnaval die in 2013 werden samengevoegd tot Rotterdam Unlimited. Het programma omvat veel muziekoptredens op twaalf binnen- en buitenpodia.

De straatparade begint om 13.00 uur op de Blaak.



Rotterdam weer even tropisch gebied (Foto: ANP)