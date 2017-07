Zwemster Masse breekt 'superpakkenrecord', Ledecky met overmacht naar goud heywoodu 25-07-2017 19:16 print

Zwemster Kylie Masse heeft op het wereldkampioenschap langebaan in Boedapest een wereldrecord uit de tijd van de inmiddels al lang verboden 'superpakken' verbroken.

De Canadese was de favoriete in de finale van de 100 meter rugslag, maar had het bepaald niet makkelijk. Pas in de laatste 25 meter kon ze haar slag slaan, waarna Masse aantikte in 58,10 seconden. Dat was 0,02 seconden sneller dan de Britse Gemma Spofforth in 2009, die daarmee acht jaar lang het wereldrecord in handen had. Met 58,58 was er zilver voor de Amerikaanse Kathleen Baker, die de Australische Emily Seebohm - die nog als wereldkampioene het water in dook - met 0,01 seconden versloeg.

De 1500 meter vrije slag bij de dames werd zoals verwacht geen moment spannend, althans wat het goud betreft. Dat ging naar wereld- en olympisch kampioene Katie Ledecky, die met 15:31,82 minuten haar wereldrecord niet aan kon vallen. Met 15:50,89 was er zilver voor de Spaanse Mireia Belmonte, haar eerste mondiale medaille op de langste afstand in het bad. Simona Quadarella uit Italië pakte met 15:53,86 verrassend het brons.

Noemenswaardig was overigens ook de zevende plek van Julia Hässler, een van de beste prestaties ooit voor een Liechtensteinse atleet op een WK in een zomersport.