Vermeer: "Ik hoor eerste doelman van Feyenoord te zijn"

Vanwege een zware blessure verloor Kenneth Vermeer vorig seizoen zijn basisplaats bij Feyenoord. Dit jaar vindt hij dat hij weer onder de lat hoort.

Vermeer strijdt met Brad Jones voor een plek onder de lat bij Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst gaf beide keepers veel speelminuten tijdens de voorbereiding, maar de oefenmeester wil deze week een beslissing nemen over wie zijn eerste keeper wordt. Na het volgende oefenduel met Real Sociedad, van komende zaterdag, hakt de trainer de knoop door.

Als het aan Vermeer ligt, wordt hij de eerste doelman. "Ik hoor eerste keeper van Feyenoord te zijn”, vertelt Vermeer in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik vind dat je daar als sportman vanuit moet gaan. Het zou slecht zijn als het anders was."

"Brad denkt hetzelfde van zichzelf. Alles zal ik eraan doen om de trainer ervan te overtuigen dat ik in het doel hoor. Zelf heb ik alleen nog geen idee welke kant het opgaat."

Vermeer kampte afgelopen seizoen met een zware blessure. Nadat hij hersteld was, bleef Jones eerste doelman van Feyenoord. "Afgelopen winterstop was ik nog niet geheel fit. Had ik die voorbereiding op de tweede seizoenshelft wél volledig mee kunnen draaien, had de trainer toen misschien wel voor mij gekozen. Dat weet je toch niet. Wat voor mij vaststaat is dat ik wil spelen."