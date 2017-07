Op een industrieterrein in Deventer heeft vrijdagavond een enorme brand gewoed. De zwarte rookwolken waren tientallen meters hoog en tot in de wijde omgeving te zien. Niemand raakte gewond. Wel zijn twee agenten ter plaatse nagekeken voor het inademen van rook.

De brand woedde in een garagebedrijf en in een bedrijf dat handelt in telecomaccessoires op het industrieterrein aan de Herfordstraat. Het gebouw is ernstig beschadigd. Het bedrijventerrein Kloosterlanden ligt vlakbij de snelweg A1. Het verkeer heeft geen last van de rook ondervonden.

Bij de brand zijn explosies gehoord. De brandweer kon niet vertellen waardoor die zijn veroorzaakt. Rond middernacht was de rook al aanzienlijk minder, zegt een woordvoerder. Om 01.30 meldde de Veiligheidsregio dat het sein brand meester was gegeven. Naast de rook zijn er geen concentraties van andere schadelijke stoffen gemeten.

Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.



Grote brand op industrieterrein Deventer (Foto: ANP)