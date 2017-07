Remake van Body Snatchers in de maak static 20-07-2017 05:19 print

De Amerikaanse studio Warner Brothers onderneemt een vierde poging een remake te maken van de klassieke sciencefictionfilm The Invasion Of The Body Snatchers uit 1958. De producent van de film is John Davis, die eerder bekende sciencefictionfilms produceerde zoals I, Robot met Will Smith en Waterworld met Kevin Costner in de hoofdrol.

The Invasion Of The Body Snacthers vertelt het verhaal over een klein stadje in Californië dat wordt overgenomen door buitenaardse wezens. De originele zwart-witfilm werd in 1958 in slechts drie weken geschoten door regisseur Don Siegel, met acteurs Kevin McCarthy en Dana Wynter in de hoofdrol. De film bracht destijds 3 miljoen dollar op en verwierf een cultstatus.

Drie maal eerder poogden men een succesvolle remake te maken van de film: in 1978 met Donald Sutherland in de hoofdrol, in 1993 met Gabrielle Anwar en in 2007 onder de titel The Invasion met Nicole Kidman en Daniel Craig. Geen van de drie films werd een commercieel succes.

Wanneer de nieuwste remake in de bioscopen zal draaien en wie erin zullen meespelen, is niet bekendgemaakt



Remake van Body Snatchers in de maak (Foto: BuzzE)