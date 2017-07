Okinawa Rush ramt in retrostijl PoeHao 18-07-2017 13:10 print

In de jaren negentig beukten we in speelhallen als volleerde ninja’s massa’s bandieten in elkaar. Ontwikkelaar Sokaikan neemt ons mee terug in die tijd met een 2D sidescroller platform vechtspel genaamd Okinawa Rush. Combo’s, blok, parry in een vloeiende stroom van actie afgewisseld met boss fights.

Okinawa Rush biedt ook een co-op modus voor de meer sociale gamers onder ons. Okinawa Rush is al door Steam Greenlight heengekomen, maar dat zegt weinig tegenwoordig. Op 1 augustus is er een Thunderclap, waarbij fans en geïnteresseerden tegelijkertijd berichten posten over Okinawa Rush. Meteen aansluitend start de Kickstarter-campagne. Je kan de game zelf uitproberen op een Windows-pc door hier de demo te downloaden.