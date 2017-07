Veel doden door aanslagen in Syrië en Irak Monique (DJMO) 02-07-2017 20:55 print

Bij een aanslag met een autobom in een drukke wijk in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zondag zeker twintig doden en vele tientallen gewonden gevallen. Dat maakte het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken bekend.

Volgens de Syrische autoriteiten konden twee andere aanslagen met autobommen op het laatste moment worden verijdeld door veiligheidstroepen.

Ook in Irak was zondag een bloedige aanslag. In de provincie Anbar zijn zeker veertien doden en tien gewonden gevallen bij een zelfmoordaanslag in een vluchtelingenkamp, meldt de nieuwszender Al Arabiya.

De autoriteiten in Anbar vermoeden dat Islamitische Staat achter de aanslag zit.



Veel doden door aanslagen in Syrië en Irak (Foto: ANP)