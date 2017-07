Dat de buiten werking gestelde ANWB-praatpalen populair zijn, bleek zaterdag wel toen de vijfhonderd exemplaren die te koop waren gezet, binnen dertig minuten waren uitverkocht. Iemand had zondag kennelijk geen zin om te wachten op een nieuwe voorraad en besloot er zelf een te demonteren.

De politie meldde zondagmiddag dat iemand op de A29 bij Barendrecht bezig was een praatpaal te demonteren. "Wij gaan even uitleggen dat ze gewoon te koop zijn", twitterde de politie.

De palen gingen zaterdag even na middernacht in de verkoop voor 299 euro per stuk. Om 00.30 uur waren ze al uitverkocht. Meteen daarop ontstond een levendige handel online. Op Marktplaats.nl staan tientallen advertenties waarin de palen worden aangeboden of waarin er juist naar wordt gezocht, waarbij door sommigen al boven de 500 euro wordt geboden. Om teleurgestelde mensen tegemoet te komen biedt Ecoleon, het bedrijf dat de palen een nieuwe bestemming geeft, later deze maand een nieuwe voorraad praatpalen te koop aan.

Zaterdag zijn, 57 jaar nadat de eerste is neergezet, alle 3300 praatpalen langs de snelwegen buiten werking gesteld. Door de opkomst van de mobiele telefoon zijn ze volgens de ANWB overbodig geworden.



Fan demonteert zelf ANWB-praatpaal langs A29 (Foto: BuzzO)