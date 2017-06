Duitsland laat Mexico kansloos in Confederations Cup Redactie 29-06-2017 23:57 print

Duitsland heeft zich zonder problemen geplaatst voor de finale van de Confederations Cup. De ploeg was al snel trefzeker tegen Mexico en rolde de tegenstander uiteindeijk met 4-1 op. In de finale wacht komende zondag Chili.

De Mexicanen probeerden aanvallend te starten, maar dat werd in de zesde minuut al afgestraft met een counter. Benjamin Henrichs legde af op Leon Goretzka, die de bal met binnenkant rechts beheerst in de verre hoek achter doelman Guillermo Ochoa schoot.

Amper een minuut later was het opnieuw raak. Héctor Moreno stond verkeerd opgesteld, waardoor Timo Werner een steekpass kon geven op Goretzka. Ochoa probeerde hem nog af te stoppen, maar de speler van Schalke 04 plaatste de bal keurig langs de Mexicaanse keeper in het doel.

Mexico liet in verdedigend opzicht continu steken vallen en Ochoa moest voorkomen dat Werner een derde Duitse treffer maakte. DIe Mannschaft nam wat gas terug, al kon Mexico daar niet echt van profiteren. De beste kans was voor Giovani dos Santos, die de bal in de verre hoek wilde schuiven. Marc-André Ter Stegen kreeg er zijn rechtervoet tegen.

In de tweede helft nam Duitsland weer wat meer initiatief en elf minuten na rust was het duel definitief beslist. Werner maakte de mooiste goal van zijn ploeg; de spits van RB Leipzig kon simpel binnentikken op aangeven van Jonas Hector, die fraai werd vrijgespeeld door Julian Draxler: 3-0.

Beide teams gaven vervolgens wat meer ruimte weg en Mexico kwam dicht bij een goal via Marco Fabián (zijnet). Raúl Jiménez had pech dat hij in het laatste kwartier met een kopbal de lat raakte, uit een voorzet van invaller Hirving Lozano. De PSV'er kwam meteen na de pauze binnen de lijnen en na 81 minuten mocht ook Ajax-speler Amin Younes nog even minuten maken.

Met een fantastische knal van grote afstand leek Fabián het slotakkoord te hebben (3-1), maar Younes dacht daar anders over. Na een pass van Emre Can kon de invaller de bal met links in de verre hoek mikken: 4-1. Duitsland speelt zondagavond de finale tegen Chili, terwijl Mexico 's middags tegen Portugal om het brons speelt.