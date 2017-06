18-jarige wordt verkracht, vriend ontkent iets gezien te hebben

Een achttienjarige vrouw is in de nacht van dinsdag op woensdag op het strand van Oostende, vlakbij het casino, door twee mannen verkracht. Dit gebeurde onder het toeziend oog van haar vriend, die door een derde dader, onder bedreiging van een mes, gedwongen werd om te kijken.

De twee slachtoffers waren samen op het galabal van hun middelbare school dat in het casino van Oostende werd gehouden, toen ze besloten om een luchtje te gaan scheppen. Op dat moment werden ze aangesproken door drie mannen ‘van vreemde origine’. In eerste instantie werd er alleen geld geëist; de jongen had in totaal nog zo’n 70 euro op zak die hij overhandigde. Hier namen de daders geen genoegen mee, twee van de drie misbruikten het meisje terwijl de derde de jongen met een mes onder bedwang hield.

Na een kleine twintig minuten hielden de daders het voor gezien en kozen het hazenpad. De twee slachtoffers haastten zich naar het dichtstbijzijnde politiebureau om aangifte te doen. "Het onderzoek is volop bezig. Er worden verschillende sporen onderzocht. Nog niemand is opgepakt" zo verklaart de politie."Het meisje is naar het ziekenhuis van Brugge begeleid voor een onderzoek naar seksuele agressie".

Update 30 juni 2016 10:51 uur

Volgens HLN.be is het niet zeker of het meisje wel verkracht is. De jongen beweert namelijk dat er van bedreiging met een mes helemaal geen sprake is geweest. Ook zou hij niet gezien hebben of het meisje, zoals ze zelf zegt, aangerand werd door de mannen. Fien Maddens, persmagistraat bij het parket van Brugge verklaart: "We onderzoeken de zaak met man en macht. Aangezien er nog veel onduidelijkheid is en uit respect voor de slachtoffers, communiceren we verder niet".