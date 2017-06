Robot R2-D2 brengt 2,4 miljoen op bij veiling

De beroemde Star Wars-robot R2-D2 is woensdag bij een veiling in Hollywood voor 2,5 miljoen euro verkocht. Het gaat om een van de versies die van de robot is gemaakt. Op de veiling werden meerdere beroemde kledingstukken en rekwisieten verkocht.

De veiling wordt georganiseerd door Profiles in History en duurt tot en met zaterdag. Er gingen ook delen van het decor van de filmklassieker Casablanca uit 1942 onder de hamer. Ook het script van alle 17 afleveringen van de sciencefictionserie The Twilight Zone zijn te koop.

Naast R2-D2 konden Star Warsfans bieden op het lichtzwaard van Luke Skywalker uit de eerste twee Star Warsfilms, A New Hope en The Empire Strikes Back. De 'lightsaber' werd uiteindelijk verkocht voor 400.000 euro. Een helm van Darth Vader ging naar de hoogste bieder voor ruim 84.000 euro.

Kenny Baker, die de robot R2-D2 in Star Wars speelde, overleed in augustus op 83-jarige leeftijd. Baker paste met zijn lengte van 112 cm in de creatie R2-D2, die in 1977 voor het eerst in de Star Wars-filmserie opdook. De acteur kroop daarna nog vijf keer in de huid van de robot.



