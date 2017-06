'Potentiële terrorist vast op aanwijzing AIVD'

Potentiële terroristen moeten een half jaar preventief kunnen worden opgesloten op aanwijzing van de inlichtingendienst AIVD. Dat wil PVV-leider Geert Wilders die er een initiatiefwetsvoorstel voor indient. Hij heeft het voorstel dinsdag aangekondigd in De Telegraaf.

"We horen bijna altijd dat de daders bekend waren bij de inlichtingendiensten. Ik wil dat de AIVD wel preventief kan ingrijpen. Dit wetsvoorstel kan levens sparen", aldus de PVV-leider in de krant. In het wetsvoorstel staat volgens De Telegraaf dat de AIVD iemand kan laten oppakken zonder dat hij of zij een strafbaar feit heeft gepleegd. De minister van Binnenlandse Zaken moet hier wel goedkeuring voor geven en ook moet er nog een rechter naar de zaak kijken. Die rechterlijke toets is wel beperkt.



'Potentiële terrorist vast op aanwijzingAIVD' (Foto: ANP)