'EU-leger = 5 suikerspinnen per dag'

Als alle 27 EU-landen hun legers zouden laten samenwerken als één geraffineerd geheel, zou dat op jaarbasis 20 miljard euro besparen - ruim 10 procent van de totaaluitgaven. Dat schrijf Die Zeit.

De besparing zit 'm vooral in het niet continu opnieuw hoeven uitvinden van het wiel. Nu zijn er vrijwel identieke, maar onafhankelijk van elkaar ontwikkelde, wapensystemen en -structuren in zo'n beetje elk land. Als dat EU-breed wordt geregeld zou dat een slok op een borrel schelen.

Dat hoeft nog niet eens in één leger te zijn van blauwe helmen met gele sterretjes erop. Men kan immers ook gewoon akkoord gaan dat er één ding van alles wordt gemaakt voor de hele EU: bijvoorbeeld dat de Fransen de straaljagers maken, de Duitsers de Panzerfausten en de Hollanders de marineschepen. Ook dan zouden de besparingen gaan tellen. Nu zijn er 17 verschillende tanks in ontwikkeling - dat zouden er dan één of twee worden.

Die Zeit berekende wat er met die 20 miljard gedaan zou kunnen worden en noemt een heel aantal voorbeelden. Zo zou er in elke EU-stad met 400.000 inwoners of meer, gratis wifi kunnen worden uitgerold. Ook krijgen dan alle scholieren en studenten een gratis iPad. Overigens zitten in die berekening geen steden in het Verenigd Koninkrijk meer inbegrepen. Zij regelen hun eigen wifi maar.

Een andere optie is elke 65+'er elke Kerstmis 250 euro kado geven, of elk jaar elke 18-jarige in de EU een Interrail-ticket en 3200 zakgeld geven om de hele Unie in dronken staat te kunnen bezichtigen.

Nog twee mogelijkheden: gratis opladers voor elektrische auto's bij alle 102.000 tankstations in de EU, of elk jaar 2000 nieuwe kustwachtboten van 28 meter lang.

Tot slot sluit Die Zeit af met de notie, dat de EU van het geld ook jaarlijks 850 miljard suikerspinnen zou kunnen uitdelen. Dat is vijf suikerspinnen per EU-burger per dag, voor altijd en eeuwig, tot je er compleet roze van wordt.