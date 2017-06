Lil' Kleine voegt 10 nummers toe aan album Redactie 23-06-2017 21:31 print

Lil' Kleine heeft zijn album Alleen uitgebreid met tien nieuwe tracks. Het album, dat eind vorige maand verscheen, bevat sinds vrijdag 21 nummers, waaronder liedjes met Bokoesam, Hef en Heinek'n. De nieuwe single Loterij is een samenwerking met Ronnie Flex.

Lil' Kleine legt uit: "Uit alle sessies met Jack $hirak is echt heel veel muziek gekomen. Eerst dacht ik eraan om een album te droppen met 21 tracks, maar ik vind dat deze liedjes alle aandacht verdienen. Daarom hebben we besloten om het in twee delen te doen. En natuurlijk heb ik weer een samenwerking met Ronnie. Die wilde ik nog even bewaren, maar nu heeft hij ook een dikke clip gekregen."

De eerste versie met elf tracks brak al records. Het album kwam van niets op de eerste plaats en alle tracks stonden op dag van release in de Spotify top 25. Binnen een week stonden alle nummers in de top 40 van de GfK Single Top 100.

In februari vorig jaar kwam Lil' Kleine ook al binnen op nummer 1 in de Album Top 100 met zijn debuutalbum WOP en de single Niet omdat het moet. Lil Kleine is de eerste Nederlandse rapper met twee nummer 1-albums op zijn naam. Sinds de release gaat het album Alleen nog steeds aan kop.



