'Twee jaar cel' voor verkrachting-verzinster

Een of ander kutwijf dat sympathie wilde opwekken bij een jongen die ze graag als vriendje zou hebben, schilderde daarvoor twee medestudenten af als verkrachters. Daarvoor gaat ze waarschijnlijk twee of meer jaar de cel in. Dat goede nieuws komt uit Bridgeport, Connecticut.

De 19-jarige Nikki Yovino leek 'geschokt', schrijft de media, toen haar advocaat haar uitlegde dat er heel lang celstraf dreigt voor anderen valselijk beschuldigen van verkrachting. Advocaatlief hoopt een schikking te treffen voor twee jaar cel en drie jaar proeftijd, maar het zou dus nóg slechter kunnen uitpakken voor Yovino: Voor valse aangifte en het fabriceren van bewijs kan ze in totaal zes jaar de nor in verdwijnen.

De twee jongens werden door de beschuldigingen voor de keuze gesteld: vrijwillig vertrekken van de universiteit, of eraf geschopt worden. Ze vetrokken daardoor zelf, en gingen een ware 'nachtmerrie' door volgens hun advocaat.

Yovino zou op 15 oktober 2016 door twee American Football-spelers in een toilet zijn verkracht. De mannen gaven aan inderdaad seks te hebben gehad met haar, maar dat dit volledig vrijwillig was gebeurd. Uiteindelijk bleek dat inderdaad het geval te zijn: Nikki vond het op het moment supreme helemáál geen probleem om zich door twee afgetrainde jongens te laten uitwonen in de wc's.

Pas achteraf bleek dat mogelijk consequenties te hebben voor haar reputatie en privéleven. Plots bleek ze toen verkracht te zijn. Volgens de aanklacht "verzon ze de aantijgingen tegen de footballspelers omdat ze [degene waartegen ze loog] niet als vriend en potentieel vriendje wilde verliezen."

