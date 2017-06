Een personenauto met gasflessen vlakbij een chemische fabriek heeft in het Zuid-Franse Chasse-sur-Rhône tot grote onrust geleid. Een enorme politiemacht is naar de plek gegaan waar alarm is geslagen, ten zuiden van Lyon.

Franse media meldden dat de eigenaar van de Peugeot 406, een 27-jarige man, is gearresteerd. De auto met deels verhulde gasflessen staat niet ver van een chemische fabriek van het bedrijf Finorga. Naar schatting tweehonderd omwonenden zijn geëvacueerd. Er zijn leden van de explosievenopruimingsdienst ingeschakeld.

De autoriteiten in het departement Isère hebben laten weten dat de nabijgelegen autosnelweg A7 (Lyon-Marseille) vooralsnog niet wordt afgesloten.



Paniek over auto met gasflessen bij fabriek (Foto: ANP)