Trimbos: bijna acht doden per jaar door xtc Redactie 15-06-2017 15:52 print

Een op de 250 gebruikers van xtc belandt bij de eerste hulp. De partydrug heeft een aandeel in de dood van bijna acht mensen per jaar, blijkt uit onderzoek van het Trimbosinstituut.

Het instituut had van een bezorgde staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) opdracht gekregen de gevolgen van xtc-gebruik in kaart te brengen. De uitkomsten bevestigen dat ecstasy bepaald geen onschuldig middel is, zo schreef Van Rijn donderdag aan de Tweede Kamer.

De onderzoekers merkten op dat slachtoffers zich vaak zo schamen dat ze zwijgen over wat hen is overkomen of smoezen aanvoeren om maar niet te hoeven zeggen dat xtc de boosdoener was. Ze zijn bang dat anderen daardoor een te rooskleurig beeld van de drug houden.

Xtc is na wiet de populairste drug. Bijna een miljoen Nederlanders hebben het middel wel eens geslikt, becijferde het instituut in 2015. Artsen waarschuwen al langer voor onder andere oververhitting en hartklachten.



Trimbos: bijna acht doden per jaar door xtc (Foto: ANP)