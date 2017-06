Shadow of the Colossus remake bevat geen nieuwe content

De Shadow of the Colossus remake is qua content precies hetzelfde als de PS2-klassieker. Dat zegt Sony Worldwide Studios-president Shuhei Yoshida in een interview met Famitsu. De content die eruit geknipt moest worden op de PS2-versie (meer colossi) wordt niet in ere hersteld.

De remake bevat wel compleet nieuwe HD assets en de controls zijn aangepast naar een modern standaard. Bluepoint Games is de ontwikkelaar van de remake. Zij waren eerder ook verantwoorlijk voor de ICO & Shadow of the Colossus HD Collection.