"Ongelooflijk allemaal". Daarmee reageert PVV-leider Geert Wilders woensdag op het nieuws dat een Haagse agent die dinsdag is opgepakt voor lekken korte tijd in het team zat dat hem beveiligt. Wilders bevestigt dat de agent bij hem actief was.

Hij laat ook weten dat er onduidelijkheid over was. "De Eenheid Bewaking en Beveiliging (EBB) informeerde mij eerder hierover en vroeg me het geheim te houden." Maar volgens Wilders zei de Dienst Bewaken en Beveiligen daarna dat de man niet bij hem werkte om daarna weer de boodschap te geven dat het wel zo was.

"En nu bevestigt OM ook van wel. Loopt lekker daar. Betrokkene zat dus inderdaad in mijn team en liep hier in de gang van de fractie rond. Gelukkig nu dus niet meer."



Wilders: ongelooflijk allemaal (Foto: ANP)