State of Decay 2 bevestigd voor lente 2018 Wouter (2dope) 12-06-2017 00:20

State of Decay 2 is tijdens E3 aangekondigd als exclusieve titel voor Xbox One en pc. De game speelt zich 18 maanden na de zombie-apocalypse af, en bij dit deel ligt er nog meer nadruk op het onderhouden van een gemeenschap.

In de lente van volgend jaar moet State of Decay 2 uitkomen. De game is te spelen in 4K met HDR, en biedt Play Anywhere-ondersteuning tussen Xbox One en pc.