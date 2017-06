Herlings tweede in GP van Rusland

Jeffrey Herlings is zondag tweede geworden in de GP van Rusland. De Brabantse motorcrosser was winnaar van de eerste race en finishte in de tweede race op plaats acht. De GP werd gewonnen door de Belg Clement Desalle.

Door zware regen was het circuit voor de motoren en hun berijders erg zwaar geworden. In de eerste race nam Herlings halverwege de race de leiding over van Antonio Cairoli. Vervolgens wist hij zijn voorsprong op de leider in de tussenstand van het WK uit te breiden naar bijna twintig seconden.

In de tweede race had Herlings een goede start maar door een valpartij moest hij vanaf de zeventiende plaats een inhaalrace rijden. Uiteindelijk bracht hem dat de achtste plaats, twee plaatsen achter landgenoot Glenn Coldenhoff maar voor Cairoli. Door de tweede plaats in de GP stijgt Herlings naar plaats vier in het WK.