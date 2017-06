FOK! Wat een weer: eerst zon en later regen

Als de noordenwind in juni staat, komt het onweer veel te laat.

Goedemorgen!

Gisteren was het (vind ik) prima weer! De afgelopen nacht was het onbewolkt en dat blijft het de komende uren. De ochtend verloopt zeer zonnig. Helaas neemt in de loop van de middag de bewolking toe en gaat het van het westen uit regenen. In het oosten zou het zelfs kunnen onweren. De middagtemperatuur loopt uiteen van 23 graden in het noorden tot 29 graden in het zuidoosten.

De komende dagen is het koel voor de tijd van het jaar, maar halverwege de komende week liggen de maxima weer rond de 25 graden. Regen wordt er de komende dagen niet verwacht.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:20 Zon onder: 21:58 Zonkracht: 8/4







Disbatch was een tijdje geleden in de Apenheul (Foto: Disbatch)



