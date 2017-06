Richard Hammond gewond na ongeluk static 10-06-2017 19:02 print

Richard Hammond is weer betrokken bij een ongeluk. De presentator van The Grand Tour crashte in het Zwitserse Luzern met een peperdure elekrtische sportwagen, meldt 20 Minuten. Hammond zou zijn afgevoerd naar een ziekenhuis, maar is niet levensgevaarlijk gewond.

Het team van de opvolger van Top Gear was voor opnamen in Luzern. Voor die locatie was gekozen vanwege de wegen die door de bergen lopen. Tijdens een ritje crashte Hammond echter. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. De presentator werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Van de sportwagen, een Rimac Concept One, is niet veel meer over.

Onlangs was Hammond betrokken bij een motorongeluk. Tien jaar geleden reed hij een Rocket Car in de kreukels.



Richard Hammond maakt opnieuw brokken (Foto: BuzzE)