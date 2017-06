De Braziliaanse politie heeft op het vliegveld van São Paulo het Italiaanse maffialid Vincenzo Macri opgepakt. Macri woonde jarenlang in Aalsmeer. De Braziliaanse politie liet zaterdag weten dat Macri een Venezolaans paspoort had en onder de naam Angelo Di Giacomo reisde.

Hij werd gezocht wegens drugshandel. Italië heeft om zijn uitlevering gevraagd. Als bloemenhandelaar in Aalsmeer zou Macri samen met een familielid cocaïne van Zuid-Amerika naar Europa hebben gesmokkeld. Ook wordt Macri verdacht van de handel van drugs uit Marokko naar Nederland.

Zijn vader Antonio Macri was leider van de n'drangheta, de georganiseerde bende in de zuidelijke regio Calabrië. Antonio Macri werd in 1975 tijdens een bendeoorlog gedood.



Maffialid uit Aalsmeer in Brazilië opgepakt (Foto: ANP)