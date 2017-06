Ariana Grande en haar tourcrew hebben een tatoeage laten zetten in nagedachtenis van de slachtoffers van de moslimaanslag in Manchester waarbij islamitische terroristen 22 kinderen en tieners van het leven beroofden uit naam van Allah. Volgens The Sun kozen ze voor een plaatje van een bij, het symbool van de stad.

Op social media verschenen na het benefiet foto's waarop te zien was hoe een aantal dansers uit de show van Ariana de bijentattoo backstage lieten zetten. Tatoeëerders in Manchester zagen sinds de aanslagen op 22 mei de vraag naar bijentatoeages enorm groeien. Sommige zaken plaatsen de tattoos gratis, als klanten een donatie zouden geven aan het noodfonds van de stad.

De werkbij is al sinds de industriële revolutie symbool van de stad Manchester. De lokale bevolking wil zichzelf daarmee profileren als hardwerkend volk. Zelfs de plaatselijke universiteit heeft drie bijen in haar embleem.

News Update: Ariana Grande 'gets Manchester bee tattoo with her crew after One Love concert' https://t.co/3lOI6pZ0Th — Tunday!!! (@SADAUZY) 6 juni 2017



'Ariana laat tattoo zetten voor Manchester' (Foto: BuzzE)