Berghuis: "Volgens mij zijn de clubs bezig"

Steven Berghuis zit momenteel in onzekerheid over waar zijn toekomst ligt. Feyenoord hoopt hem over te kunnen nemen van Watford.

Berghuis kwam afgelopen seizoen op huurbasis uit voor Feyenoord en had met zeven doelpunten en zes assists een belangrijk aandeel in het kampioenschap. Zijn contract bij Watford loopt nog door tot de zomer van 2019.

"Ik heb geen idee. Er is nog niets bekend. Feyenoord wil me graag overnemen", vertelde Berghuis tegen RTV Rijnmond. "Volgens mij zijn de clubs bezig, dus het is afwachten. Duidelijkheid is altijd lekker, maar je weet hoe het gaat in het voetbal. Daar heb ik me wel een beetje op ingesteld."

Berghuis hoopt dat er voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen duidelijkheid komt over waar hij gaat voetballen. "Dat zou het lekkerste zijn. Anders verlies je alleen maar tijd bij de club waar je op dat moment bent. We zullen het zien."