Viñales pakt MotoGP-pole in Mugello, Rossi 2e

Maverick Viñales start zondag vanaf poleposition tijdens de Grand Prix van Italië in de MotoGP. De Spanjaard was zaterdag op zijn Yamaha de snelste in de kwalificatie op het circuit van Mugello.

De fabrieks-Yamaha's gingen erg lekker, want naast Viñales staat zijn teamgenoot Valentino Rossi op de tweede plek. Het duo zag twee Ducati's onder zich staan op de tijdenlijsten, maar niet per se de mannen die verwacht werden. Andrea Dovizisio deed het met plek drie wel uitstekend, maar zijn teamgenoot Jorge Lorenzo kwam niet verder dan plek zeven.

Het was Michele Pirro die zijn Ducati naar de vierde plaats stuurde, zijn beste kwalificatie ooit. Hij staat op rij twee naast de Repsol Honda's van Dani Pedrosa en Marc Marquez, terwijl Lorenzo, Alvaro Bautista en Danilo Petrucci rij drie vormen. De tiende plaats is voor Tito Rabat op zijn oude Honda van Marc VDS, met grote afstand de beste kwalificatie ooit voor de Spanjaard. Johann Zarco had het lastig met plek elf, voor Aleix Espargaro.