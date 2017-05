FOK! Wat een weer: rustige lentedag

Kamillegeur in mei,

brengt de zomer dichterbij.

Goedemorgen! Helaas voor jullie ben ik nooit zo lang van stof als Stephan Met een beetje mazzel heeft het afgelopen nacht flink geregend met een klap onweer erbij, want dat had het KNMI immers voorspeld, maar naar alle waarschijnlijkheid zijn er alleen een paar druppels gevallen.

Vandaag is een mooie lentedag met af en toe zon, en temperaturen tussen de 17 graden (aan zee) en 22 graden (in het oosten). De wind is overwegend zwak tot matig en waaait voornamelijk uit het west- tot zuidwesten.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 05:28 Zon onder: 21:46 Zonkracht: 7/3







Collega Bazbo zag een strakblauwe licht. (Foto: Bazbo)

