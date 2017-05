Quintana en Nibali geven toe dat Dumoulin te sterk was H.Vviv 28-05-2017 22:58 print

Nairo Quintana verloor op de laatste dag zijn leiderstrui aan Tom Dumoulin, toch is de Colombiaanse klimmer van Movistar niet teleurgesteld. Quintana werd tweede op 31 seconden van Dumoulin.

"De tweede plaats is geen teleurstelling", aldus Quintana na afloop van de tijdrit. "We zijn geen robots. Je kunt niet alles van tevoren plannen. Tom was te sterk."

Ook Vicenzo Nibali kon vrede hebben met een derde plaats in het algemeen klassement op veertig seconden van de Nederlander. "Het was niet makkelijk, maar Dumoulin heeft de eindzege verdiend. Het was een mooie koers, tot de laatste dag spannend.", aldus de tweevoudig winnaar van de Ronde van Italië.