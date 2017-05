Ridderkerkse demente bejaarden in snikhete cabines dekatophetspek 27-05-2017 22:45 print

Familieleden van een aantal dementerende ouderen uit Ridderkerk hebben vandaag aan de alarmbel getrokken. Zo'n 31 demente bejaarden zijn namelijk door zorgverlener Aafje ondergebracht in kunststof bouwketen in verband met de verbouwing van hun normale woningen. Vanwege de weersomstandigheden van de afgelopen dagen waren de leefomstandigheden in de cabines vrij ondraaglijk geworden en dan al helemaal voor een oudje van een jaar of 90.

De portacabins met plat dak zouden volgens zorgverlener Aafje aan alle voorschriften voldoen. Bezorgde familieleden zijn echter bang dat er doden gaan vallen. Elly Piersons, wiens moeder in het complex verbleef, vertelt in het AD over de zweetketen: "Bewoners raken oververhit en leggen bijna het loodje. Op de tweede verdieping is het net een sauna." Persons heeft haar moeder inmiddels weggehaald uit haar snikhete verblijf. "Nee, niet van Aafje".

Zorgverlener Aafje heeft nog niet op de kwestie gereageerd.