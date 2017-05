Hassan verplettert Nederlands record op 5 kilometer, wereldtijd voor tiener heywoodu 27-05-2017 10:34 print

Atlete Sifan Hassan heeft vrijdagavond het Nederlands record op de 5000 meter verpletterd. De tegenwoordig bij de wat schimmige coach Alberto Salazar trainende Hassan snelde op de vooravond van de Diamond League in Eugene naar de derde plek.

Met een tijd van 14:25,22 was de zege voor de Ethiopische Genzebe Dibaba, die daarmee de twintigste tijd ooit liep. De jonge Keniaanse Lilian Rengeruk werd op ruim tien seconden tweede, waarna Hassan in 14:41,24 over de streep kwam. Daarmee was ze een dikke vijftien seconden sneller dan Lornah Kiplagat, die in Stockholm in 2003 het uit 1992 stammende record van Christine Toornstra verbrak.

De meeste indruk werd in Eugene gemaakt door een jonge Keniaanse. Celliphine Chepteek Chespol, een kleine maand verwijderd van haar 19e verjaardag, snelde in 8:58,78 minuten naar de winst op de 3000 meter steeplechase. Daarmee versloeg ze onder meer olympisch kampioene en wereldrecordhoudster Ruth Jebet, terwijl ze de tweede tijd ooit liep en pas als derde vrouw in de geschiedenis onder de negen minuten dook.

Dat Chepsol een groot talent is was al geruime tijd duidelijk. In 2015 pakte ze de wereldtitel bij de jeugd, vorig jaar was ze op het WK bij de junioren ongenaakbaar. Tijdens de Diamond League-wedstrijden in Doha en Shanghai was ze met vierde en derde plekken al bijzonder sterk, maar de wedstrijd in Eugene lijkt de definitieve doorbraak te zijn van een nieuwe wereldtopper en mogelijke kandidaat voor het goud op het WK later dit jaar.