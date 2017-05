Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft vrijdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor de dubbele zelfmoordaanslag in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Drie agenten kwamen daarbij om het leven en twaalf mensen raakten gewond, onder wie nog eens zes politiemensen.

Volgens het aan IS gelieerde medium Amaq was de aanslag het werk van de terreurgroep. De daders zouden zichzelf woensdag enkele minuten na elkaar hebben opgeblazen bij een busstation. De Indonesische politie heeft donderdagavond drie mensen gearresteerd in verband met de aanslag. De aanhoudingen waren in het westen van Java, meldde de politie vrijdag.

De politie verdenkt de twee jaar oude beweging Jamaah Anshar Daulah Khilafah Nusantara (JADKN) van de aanslag. JADKN heeft banden met IS. Indonesië telt circa 260 miljoen inwoners van wie er 230 miljoenen moslim zijn. De islamieten zijn er over het algemeen gematigd, maar extremisme is de laatste jaren in opmars.



IS eist ook aanslag busstation Jakarta op (Foto: ANP)