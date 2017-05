Beyond Good & Evil 2 niet aanwezig op E3 Nathan (Noppie2000) 26-05-2017 09:01 print

Michel Ancel, de man achter Ray-Man en Beyond Good & Evil, heeft op zijn Instagram aangegven dat Beyond Good & Evil 2 dit jaar niet aanwezig is op E3. Wel moeten we volgens de beste man dit jaar nog meer van de game horen en zien.

Ancel geeft aan dat hij niet zeker is of E3 wel de beste plaats is voor de onthulling. Wellicht is de game nog niet ver genoeg in ontwikkeling, aangezien de ontwikkeling afgelopen oktober pas weer echt van start ging. Nog even geduld dus beste fans, nieuws komt!