Texas erkent Armeense genocide

Texas is vrijdag de 46e Amerikaanse staat geworden die de Armeense genocide erkent. Alleen Alabama, Indiana, Iowa en Mississippi hebben dat nog niet gedaan.

Er werd unaniem voor de resolutie gestemd. Die kwam tot stand met hulp van de Armeense gemeenschap in Texas alsmede politici van beide grote partijen.

De tekst stelt dat "het uiteenvallende Ottomaanse Rijk tijdens de Eerste Wereldoorlog systematisch haar Armeense bevolking uitmoordde. (...) Er kwamen anderhalf miljoen Armenen om."

De Texanen voegen toe dat 'er tegenwoordig nog maar drie miljoen Armenen leven in Armenië', een land dat 'maar tien procent is van het eigenlijke Armenië.' Vanwege de Turkse genocidale tendensen vluchtten miljoenen Armenen de hele wereld over. Door die diaspora wonen er nu acht tot tien miljoen Armenen buiten hun thuisland.

Of de datum van de stemming iets te maken had met het feit dat op 19 mei de Griekse genocide wordt herdacht, is niet bekend. De Turkse volkerenmoord op de Griekse gemeenschap die al 3000 jaar in Klein-Azië woonde, kostte tot driekwart miljoen Grieken het leven en gebeurde gelijktijdig met de Armeense genocide.