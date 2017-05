Noord-Korea is onder de juiste omstandigheden bereid met de Verenigde Staten te praten. Dit zei een Noord-Koreaanse topdiplomaat, Choe Son-hui, zaterdag in Peking volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Op de vraag of Pyongyang in gesprek gaat met de nieuwe Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in zei Choe enkel: "We zullen zien." De liberaal Moon werd 10 mei president. Hij lijkt meer geneigd tot een dialoog met het regime in Noord-Korea dan zijn conservatieve voorgangers.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft afgelopen maand gezegd dat er "een heel erg groot conflict"dreigt met Noord-Korea. Noord-Korea streeft ernaar kernwapens te maken en heeft al vijf kernproeven gedaan. Het in stalinistische stijl geregeerde land wordt voor zijn nucleaire ambities gestraft door sancties van onder meer de Verenigde Naties en de Verenigde Staten.



Noord-Korea bereid met VS te praten (Foto: ANP)