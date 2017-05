De aandelenbeurzen in Azië lieten vrijdag voornamelijk rode cijfers zien, in navolging van de kleine koersverliezen op Wall Street. De Nikkei in Tokio verloor 0,4 procent tot 19.883,90 punten.

De beurshandel in Tokio kreeg wat tegenwind van een sterkere Japanse yen. Daardoor stonden met name exporteurs onder druk. Zo verloren autofabrikanten als Mazda, Toyota en Honda tot 1,6 procent. Elektronicaproducent Sony ging 0,7 procent omlaag.

In Seoul zakte de Kospi 0,5 procent en in Sydney leverde de All Ordinaries 0,7 procent in. De beurs in Hongkong vormde een uitzondering op het negatieve sentiment op de aandelenmarkten in het Verre Oosten. De Hang Seng noteerde tussentijds een plusje van 0,1 procent.



Beurzen Azië in het rood (Foto: ANP)