Eindexamens: HAVO en VWO bijten vandaag het spits af

Vanaf vandaag is het twee weken zweten geblazen voor de examenscholieren in Nederland, de eindexamens zijn namelijk begonnen. Scholieren die BB of KB volgen konden al vanaf 3 april digitaal eindexamen doen, afhankelijk van de keuze van de school. Meer over deze regeling vindt je hier. Wij van FOK! laten deze speciale periode niet zomaar voorbijgaan en helpen je graag mee met het behalen van je diploma.

Daarom vindt je vanaf vandaag op elke examendag alles wat je nodig hebt om deze examenperiode heelhuids door te komen.

Welke examens zijn er vandaag?

Op de aftrap van de examenweken mogen de HAVO scholieren met scheikunde in hun pakket aan de slag. Op het VWO buigen ze zich over het vak Nederlands.

HAVO

13:30-16:30 Scheikunde

VWO

13:30-16:30 Nederlands

Wanneer de antwoordmodellen beschikbaar zijn zullen wij deze aan dit bericht toevoegen.

Voor al je last-minute vragen kun je nog terecht op ons Examenforum. Een klacht bij het LAKS indienen kan hier. Laat ons in EXA of in de comments weten hoe jouw examen ging. Heel veel succes alvast!