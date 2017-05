FOK! Wat een weer: wisselvallig

Onweer in mei, maakt de boeren blij.

Goedemorgen!

Gisteren was het niet echt mei-weer. En vandaag krijgen we meer van hetzelfde. Gisteren trok er een regengebied van het zuiden naar het noorden en vandaag trekt het weer terug, van noord naar zuid dus. In het zuiden zouden dat zelfs flinke buien kunnen zijn. In de gebieden waar het niet regent is het alsnog bewolkt. De temperatuur loopt op tot een magere 12 graden.

Morgen houdt het wisselvallige weer aan. Vanaf donderdag krijgen we een lichte verbetering waardoor we in het weekend best wel eens heel aardig weer zouden kunnen krijgen. Maar daarover later in de week meer.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:06 Zon onder: 21:07 Zonkracht: 4/2







Meerkoeten bezig met het bouwen van een drijvend nest in Alkmaar (Foto: Papabear)

