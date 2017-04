Sotherton wil 'schone' olympische medaille en weigert Russische versie heywoodu 30-04-2017 10:02 print

De Britse atlete Kelly Sotherton wordt zeer binnenkort vermoedelijk officieel gepromoveerd van de vierde plaats naar olympisch brons op de zevenkamp van de Spelen van 2008. De Russische Tatyana Chernova moest haar bronzen medaille inleveren wegens dopinggebruik, zo maakte het Internationaal Olympisch Comité eerder deze week bekend.

De 40-jarige Sotherton hoopt dat ze een 'schone' medaille krijgt en niet het exemplaar dat Chernova al die tijd gehad heeft. "Als ze die medaille negen jaar lang in haar huis en in haar handen gehad heeft, waarom zou ik die dan nog willen? Waarom zou ik iets willen wat om haar nek gehangen heeft? Die wil ik niet, dat ding is vies en besmet", zegt Sotherton.

"Als ik een medaille krijg, wil ik een 'schone'", doelend op een geheel nieuwe medaille of een van de reservemedailles, voor zover die nog over zijn na het vele schrappen van medaillewinnaars op de Spelen van 2008 en 2012. "Verder boeit het krijgen van de medaille met niet heel veel, de erkenning doet me veel meer."

De kans lijkt groot dat Sotherton, samen met een aantal andere Britse atleten, gehuldigd wordt tijdens het wereldkampioenschap atletiek. Dat wordt komende zomer in Londen gehouden.