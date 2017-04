Norris wint spectaculaire Formule 3-race Monza heywoodu 29-04-2017 16:09 print

Lando Norris heeft in Monza de eerste race van het weekeinde in het Europees Formule 3-kampioenschap gewonnen. De 17-jarige Britse coureur van Carlin troefde zijn Indische teamgenoot Jehan Daruvala af, die op vrijdag voor het eerst in zijn carrière de poleposition gepakt had.

Daruvala liet zien dat zijn pole geen toeval was, want hij nam gelijk de leiding en hield die erg lang vast. Dat was bepaald niet makkelijk, want achter Daruvala werd ronde na ronde hard gevochten om de plekken, onder meer tussen Norris, Jake Dennis en Ferdinand Habsburg.

De hele race werd een spektakel, met overal inhaalacties en coureurs die met twee of drie naast elkaar op bochten af kwamen rijden. Zo liet onder meer ook Pedro Piquet zich uitstekend zien: de jonge coureur van Van Amersfoort haalde half driftend twee concurrenten in, maar spinde een paar ronden later alsnog. Toch knokte hij zich van het achterveld weer wat naar voren, tot hij alsnog uitviel.

Ook Mick Schumacher liet zich uitstekend zien. Hij reed vooral in deel twee van de race in een groepje met de Chinees Zhou Guanyu, de Zweed Joel Eriksson, de Britten Callum Ilott en Dennis en zijn eigen landgenoot Maximilian Günther. De coureurs vochten hard om de plekken, waar Dennis uiteindelijk wat te hard voor aan het pushen was.

Voorin opende Norris met een paar ronden te rijden de aanval op Daruvala en hoewel de Indiër in eerste instantie dapper weerstand bood kon de Brit hem op het moment supreme toch relatief makkelijk passeren. Habsburg en Eriksson vochten om de derde plek en het was de Oostenrijker die Eriksson net af wist te troeven.

Zondag staan twee races op het programma, beiden te zien op Ziggo Sport en het YouTube-kanaal van het kampioenschap.

De eerste F3-race van het weekeinde in Monza (Bron: YouTube)