Noord-Korea zet deur op een kier voor VN

Noord-Korea is donderdag akkoord gegaan met de komst van een medewerkster van de Verenigde Naties (VN) die belast is met de rechten van gehandicapte personen. Het land krijgt al jarenlang kritiek van de VN over de mensenrechten in het algemeen, maar is daar niet van gediend.

De komst van VN-expert Catalina Devandas-Aguilar, van 3 tot 8 mei, wordt door waarnemers gezien als een kleine handreiking van Noord-Korea richting de VN. Het land is door de VN meermalen beschuldigd van misdaden tegen de mensheid. Het bezoek van Devandas-Aguilar aan een aantal Noord-Koreaanse provincies zal zich vooral richten op de situatie van kinderen.

Hoewel Noord-Korea de VN nog altijd beschouwt als een samenzwering van de Verenigde Staten en hun bondgenoten, ratificeerde het land december vorig jaar het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een lichamelijke handicap.



