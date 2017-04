Sergej W., de verdachte van de bomaanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund (BVB), weigert vooralsnog een verklaring te geven over zijn betrokkenheid. Dat meldde de Duitse justitie zaterdag.

Vrijdag meldden diverse Duitse media dat de 28-jarige Russisch-Duitse man een bekentenis had afgelegd. De man ontkent tot nu toe.

De verdachte is aangehouden in Tübbingen in de deelstaat Baden-Württemberg. Hij werkte daar bij de dienst stadsverwarming. De politie heeft hem enkele dagen geobserveerd om bewijs te verzamelen.

De man wordt onder meer verdacht van poging tot moord en het toebrengen van ernstig lichamelijk letsel.



Verdachte aanslag Dortmund zwijgt (Foto: ANP)