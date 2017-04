Nieuwste Call of Duty gaat terug naar de tweede wereldoorlog Bas (Puddington) 22-04-2017 00:13 print

Het ziet er naar uit dat futuristisch oorlogje spelen voorlopig passé is bij Call of Duty. Activision heeft vandaag bevestigd dat de Call of Duty-franchise teruggaat naar zijn roots, namelijk de tweede wereldoorlog. Activision heeft een teasershot vrijgegeven, plus de aankondiging dat in een livestream volgende week meer over de game onthuld gaat worden.

"Call Of Duty gaat terug naar zijn roots met Call of Duty: WWII, dat ontwikkeld wordt door Sledgehammer Games" schrijft Activision in een statement. "We zullen meer details onthullen tijdens de wereldwijde reveal livestream op 26 april, waarbij Sledgehammer Games-oprichters Michael Condrey en Glen Schofield aanwezig zullen zijn. Fans zullen hier de eerste beelden van Call of Duty: WWII te zien krijgen en informatie krijgen over de visie van Sledgehammer Games voor de game."

Volgende week woensdag weten we meer dus. Met de tweede wereldoorlog volgt Activision het voorbeeld van grote rivaal EA met Battlefield, dat met Battlefield 1 ook een sprong terug in de tijd maakte naar de eerste wereldoorlog.



